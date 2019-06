Iran grozi USA bombą atomową! Trump odpowiada: „W razie ataku odpowiemy z siłą, która może oznaczać unicestwienie”

Na Bliskim Wschodzie jest coraz goręcej. Rzecznik irańskiej agencji energii atomowej ogłosił, że dziś Iran przyspieszy prace nad wzbogacaniem uranu. Chodzi oczywiście o produkcję bomb atomowych. Na te doniesienia odpowiedział Donald Trump, który zagroził Iranowi, że w razie ataku USA odpowie „z siłą, która może oznaczać unicestwienie”

Sytuacja na Bliskim Wschodzie coraz bardziej jest napięta. Relacje Iran – USA nigdy nie były tak złe i niestety ale wojna wisi na włosku.

Rzecznik irańskiej agencji energii atomowej ogłosił, że już w czwartek, czyli dziś, Iran przyspieszy prace nad wzbogacaniem uranu. Wcześniej prezydent Hasan Rouhani nazwał Donalda Trumpa „umysłowo opóźnionym”.

Wściekły prezydent USA w odpowiedzi zagroził, że w razie zaatakowania przez Teheran „czegokolwiek amerykańskiego”, USA odpowie „z wielką i przytłaczającą siłą, a w niektórych przypadkach będzie to oznaczać unicestwienie”.

….Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 czerwca 2019