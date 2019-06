Jasnowidz Jackowski zdradza jaka pogoda będzie w lipcu. Czy jest sens jechać na wakacje w tym miesiącu

Jasnowidz Krzysztof Jackowski w końcu zdradził jaką będziemy mieć pogodę w lipcu tego roku. Czy warto będzie wyjechać wtedy na wakacje? Zdaniem synoptyków, pogoda może być bardzo kapryśna, co może popsuć wyczekiwane wakacje. Co na to Jackowski?

„Moim zdaniem pogoda w lipcu może być bardzo „przeplatana”. Sądzę, że mniej więcej do 22 lipca będą się utrzymywać upały, będzie ciepło, gorąco, choć mogą zdarzyć się dni, kiedy będzie padać” – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” jasnowidz z Człuchowa.

Jackowski twierdzi, że aura zmieni się pod koniec miesiąca.

„Według mnie, pogoda nieco zaskoczy nas pod koniec lipca – wtedy nad Polską mogą pojawić się ulewne deszcze”.

Co niepokojące, jasnowidz z Człuchowa przepowiedział, że aura w lipcu będzie dużo bardziej kapryśna niż w czerwcu.

Źródło: Super Express