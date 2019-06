Kolejna kompromitacja Ryszarda Petru! Czy można jeszcze bardziej upaść?

Ryszard Petru jest z całą pewnością jedną z największych gwiazd obecnej kadencji Sejmu. Polityk wielokrotnie zabłysnął niezwykle „błyskotliwymi” wypowiedziami. Teraz, po raz kolejny o sobie przypomina – likwiduje swoją partię, aby… założyć nową.

To już pewne, Ryszard Petru likwiduje partię Teraz! Jeżeli jednak ktokolwiek myśli, że wycofuje się on z życia polityczny, bardzo się myli. Petru zakłada bowiem nowe ugrupowanie.

Nowa partia ma się nazywać Teraz! Ryszarda Petru. Całe to zamieszanie jest wynikiem problemów ze zmianami w statucie.

Informacje te są już pewne, albowiem Państwowa Komisja Wyborcza podała, iż obecna partia Petru znajduje się w stanie likwidacji, zaś jej przewodniczący podpisuje się jako likwidator.

– W grudniu złożyliśmy wniosek do sądu o zmianę nazwy ale procedury się przeciągały aż do marca tego roku. Wtedy postanowiliśmy wyrejestrować partię i złożyliśmy wniosek o nową partię – Teraz! Ryszarda Petru – wyjaśnia to zamieszanie Adam Kądziela.

Źródło: radiozet.pl