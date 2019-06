Kolejny eko-absurd! Rząd chce dawać dopłaty do samochodów elektrycznych osobom, które ich nie kupią!

Senat przyjął ustawę, na mocy której osoby fizyczne będą mogły otrzymywać dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. W myśl założeń, ma to przekonać Polaków do aut napędzanych w ten sposób. Czy tak będzie naprawdę?

Przeprowadzone ostatnio badania wykazują, że z rządowego wsparcia skorzystają głównie osoby, które i tak mogą pozwolić sobie na taki zakup. Uzyskanie dopłaty umożliwia przyjęta wczoraj przez Senat „ustawa o cenach prądu”, która wprowadza istotną zmianę w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Dzięki tym zmianom będzie można otrzymać dopłatę nie tylko do zakupu samochodu elektrycznego, ale również napędzanego za pomocą ogniw wodorowych. Jaka będzie wysokość wsparcia? Tego na razie nie wiadomo, jednakże Ministerstwo Energii proponuje dopłatę w wysokości do 36 tys. zł dla aut elektrycznych i do 75 tys. zł dla pojazdów na wodór oraz gaz LNG i CNG.

Ze względu na fakt, że ceny samochodów elektrycznych i wodorowych wciąż pozostają bardzo wysokie, z dopłat skorzystają osoby, które i tak byłoby stać na zakup takich pojazdów. Ponadto wprowadzenie wsparcia z pewnością nie wpłynie istotnie na sprzedaż aut o napędach alternatywnych, ponieważ wciąż nie ma wystarczającej liczby punktów ich ładowania. Do tego ich walory ekologiczne pozostają co najmniej wątpliwe.

Źródło: e.autokult.pl