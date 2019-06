Kradli paliwo z rurociągu Orlenu! Rosjanin i Łotysz usłyszeli zarzuty [FOTO]

Rosjanin i Łotysz kradli paliwo z rurociągu należącego do Orlenu. Mężczyźni używali do tego specjalistycznego sprzętu, zainwestowali także w zbiorniki, w których przechowywali kilkadziesiąt litrów oleju napędowego. Sprawcy zostali zatrzymani przez płocką policję.

Dochodzenie w sprawie kradzieży paliwa z rurociągów jednego z koncernów paliwowo-energetycznych trwało kilka miesięcy. W jego wyniku policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. 51-letni Rosjanin i 31-letni Łotysz ukradli kilkadziesiąt litrów oleju napędowego i próbowali wywieźć go z Płocka. Na miejscu kradzieży funkcjonariusze znaleźli specjalistyczne sprzęty służące do wypompowywania paliwa oraz zbiorniki do jego przechowywania.

Rosjaninowi postawiono zarzut usiłowania przejęcia paliwa. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Łotysz z kolei usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do rurociągu. Grozi mu za to nawet dziesięć lat więzienia. Sprawa zostanie skierowana do Prokuratury Rejonowej w Płocku.

Proceder odbywał się na terenie posesji na Radziwiu. Mężczyźni wypompowywali paliwo z rurociągu należącego do Orlenu.

Źródło: policja/Gazeta Wyborcza