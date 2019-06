Latał z głową państwa i narkotykami. W bagażu pilota prezydenta Brazylii Bolsonaro znaleziono prawie 40 kg kokainy!

Hiszpańska policja aresztowała pilota brazylijskich sił powietrznych, odpowiedzialnego za maszynę prezydenta Jaira Bolsonaro. Towarzyszył on brazylijskiemu przywódcy w drodze do Japonii.

Aresztowania prezydenckiego pilota dokonano na lotnisku w hiszpańskiej Sewilli. W jego bagażach znaleziono aż 39 kilogramów kokainy.

Wojskowy pilot towarzyszył prezydentowi w delegacji do japońskiej Osaki na szczyt G20. Leciał inną maszyną niż prezydent Bolsonaro, ale to własnie on miał pilotować samolot prezydencki w drodze powrotnej z Japonii.

Prezydent dowiedział się o całej sprawie w czasie podroży. Na Twitterze napisał, iż wydał polecenie Ministrowi Obrony, by współpracował z władzami hiszpańskimi. Jeśli zostanie dowiedziona wina pilota „ma być osądzony i skazany zgodnie z prawem”.

Zdarzenie potwierdził resort obrony. „Badamy sprawę i zostało wszczęte policyjne śledztwo”.

Aresztowany pilot odbył z 3 brazylijskimi prezydentami – Bolsonaro i jego 2 poprzednikami 29 podróży zagranicznych.