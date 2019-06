Oto ranking najdroższych miast świata! W pierwszej dziesiątce tylko jedno z Europy

Gabinet Mercer opracował na postawie kosztów towarów, cen mieszkań i usług codziennego życia ranking „najdroższych miast świata”. Pracowania porównała koszt ponad 200 produktów i usług życia codziennego (transport, żywność, paliwo) oraz cenę mieszkań w ponad 200 miastach na pięciu kontynentach.

Ranking taki opracowywany jest co roku, ale tym razem zaszły duże zmiany na skutek wzrostu wartości dolara, co wywindowało koszty życia w kilku miastach USA. Na czele są jednak aglomeracje azjatyckie, a w pierwszej dziesiątce figuruje tylko jedno miasto z Europy.

Wygrywa tradycyjnie Hongkong, na drugim miejscu jest Tokio, a na trzecim miejscu Singapur. Pierwszą „piątkę” uzupełniają Seul i szwajcarski Zurych. Na 6 miejsce spadł Szanghaj, na 7 awansował… Aszchabad w Turkmenistanie.

Ranking ten opracowano na potrzeby osób, które zamierzają zmienić miejsce zamieszkania np. w związku z podjęciem nowej pracy.

🔒 Où s’expatrier coûte-t-il le plus cher? Comme chaque année, le cabinet Mercer a comparé le coût de plus de 200 produits et services de la vie courante et celui du logement dans un peu plus de 200 villes situées sur les cinq continents.https://t.co/rrSJ0XNZyX

