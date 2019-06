Sprite będzie tęczowy? Producent popularnego napoju włącza się w promocję homoseksualizmu

„I love you hater” to nazwa najnowszej kampanii prowadzonej przez markę Sprite. Jak można przeczytać na stronie producenta napoju, firmy Coca Cola, promuje ona „wolność w wyrażaniu własnej unikalnej tożsamości, nie zważając na otaczający nas hejt”.

Na mocy prowadzonej w Polsce kampanii, w sklepach można kupić limitowaną serię puszek napoju Sprite z tęczowym logo. Jest ono „symbolem równouprawnienia osób LGBTQ+”.

– W ten widoczny sposób Sprite dołączył do grona wspierających społeczność LGBTQ+ – można przeczytać na stronie internetowej producenta. Po raz pierwszy tęczowe puszki były rozdawane w czasie warszawskiej Parady Równości. Planowane są również inne tego typu działania przy okazji kolejnych podobnych imprez.

– Sprite pokazał doświadczenia osób, które dotknęła agresja ze względu na ich odmienność – wygląd, unikalne hobby, orientację seksualną. Co istotne, historie te nie kończą się jedynie na hejcie, ale pokazują wielką siłę w byciu innym od większości, w pokonaniu strachu na drodze ekspozycji własnego ja. Różnorodność, a przede wszystkim autentyczność w byciu sobą, to prawdziwa moc, która napędza nas do działania – czytamy dalej na stronie.

Czyżby przyszła pora na bojkot Sprite’a?

Źródła: cocacola.com.pl / komentarz pch24.pl