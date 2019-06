Syn księcia Williama gejem? Zobacz co powiedziała aktywistka LGBT

Niedawno książę William wziął udział w otwarciu centrum organizacji Albert Kennedy Trust, które wspiera młode osoby ze społeczności LGBT. W czasie spotkanie padło pytanie, które mogło być zaskoczeniem dla przyszłego następcy tronu w Wielkiej Brytanii. Jak z niego wybrnął?

Dla upamiętnienia zamieszek w Stonewall, które miały miejsce pod koniec czerwca 1969 r., czerwiec został wybrany przez środowiska LGBT miesiącem dumy. Stąd też to właśnie w czerwcu odbywają się liczne imprezy w postaci słynnych już parad równości.

W związku z tym książę William odwiedził centrum organizacji Albert Kennedy Trust. Mówił tam, że osoby LGBT powinny być otaczane wielką troską oraz wrażliwością.

– Jeśli twoje dziecko pewnego dnia powie: Jestem gejem, jestem lesbijką, jak zareagujesz? – takie pytanie zadał księciu jeden z aktywistów.

– Nie pierwszy raz słyszę to pytanie, ostatnio zadało mi je kilkoro rodziców. Myślę, że nie zastanawiasz się nad tym do momentu, kiedy taka sytuacja cię nie spotka jako rodzica. Ja nie miałbym z tym żadnego problemu – wyjaśnił przyszły monarcha.

– Jedyną rzeczą, która mnie martwi, jest to, w jaki sposób zostałoby to przyjęte przez społeczeństwo. Catherine i ja dużo rozmawialiśmy na ten temat, chcąc przygotować nasze dzieci na wiele spraw. Nie martwi mnie to, że mój syn byłby gejem, bardziej obawiałbym się reakcji ludzi. (…) Osoby LGBTQ muszą się zmagać z wieloma przeszkodami, w ich stronę jest kierowanych masa nienawistnych słów, w wielu regionach świata homoseksualiści są prześladowani. Z tego względu obawiałbym się o los moich dzieci. Jednak chcę wyraźnie podkreślić, że ich orientacja seksualna nie byłaby dla mnie żadnym problemem – dodał książę William.

