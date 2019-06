Szokujący sondaż! Co trzeci Amerykanin popiera prewencyjny atak nuklearny na Koreę Północną

Badania opinii publicznej w USA wykazały, że ​​jedna trzecia Amerykanów poparłaby prewencyjny atak nuklearny na Koreę Północną, jeśli ta wznowiłaby testy międzykontynentalnych rakiet balistycznych (ICBM).

Badanie przeprowadziła firma You Gov i Biuletyn Naukowców Atomowych. Opierało się ono na fikcyjnym artykule prasowym opisującym, że Korea Północna wznawia testy rakiet balistycznych, które mogą być wykorzystane do ataku na terytorium USA. Podano w nim też, że amerykański rząd rozważa w związku z tym prewencyjny atak na Koreę Północną.

Pierwszej grupie badanych przedstawiono scenariusz konwencjonalnego uderzenia z powietrza z 90% szansą na sukces zostawiając 10% szansy na uderzenie odwetowe ze strony Phenianu ale tylko na Koreę Południową i znajdujące się tam amerykańskie oddziały. Określono, że w takim przypadku śmierć poniesie 13.500 Amerykanów i 305.000 mieszkańców Korei Południowej.

Druga grupa otrzymała podobne założenia z tym, że dodano, iż Korea Północna może wykonać uderzenie odwetowe na 3 miasta w USA zabijając dodatkowe 300.000 Amerykanów.

Trzecia grupa została poinformowała, że szanse na skuteczny atak wynoszą tylko 50%, co sprawia, że ryzyko odwetu obejmującego miasta na terenie USA jest jeszcze wyższe.

Straty po stronie Korei Północnej zostały określone w każdym scenariuszu na 5000 cywili i 10.000 żołnierzy.

Dwa dodatkowe scenariusze zakładały wykonanie ataku prewencyjnego z użyciem broni jądrowej. Szanse na ich powodzenie ponownie określono na 90%. Zmieniono jednak szacowaną liczbę strat po stronie Koreańskiej.

W pierwszym scenariuszu „nuklearnym” ofiar miało być tyle samo jak w przypadku ataku konwencjonalnego. W drugim liczba ofiar rosła do 1 miliona po stronie cywilnej i 100.000 po stronie koreańskiej armii.

Takie precyzyjne określenie ryzyk miało pomóc badanym w podjęciu racjonalnej decyzji.

We wszystkich scenariuszach większość Amerykanów wolała odstąpić od prewencyjnego ataku.

To co zaskoczyło badaczy to fakt, iż trzydzieści trzy procent Amerykanów wybrało prewencyjny atak nuklearny, czyli scenariusz, w którym zginęłoby ponad milion Koreańczyków z Północy.

Zaskakujące było także to, że część respondentów wybierała decyzję o ataku niezależnie od tego czy uderzenie odwetowe miało dosięgnąć USA czy nie.

W scenariuszu gdzie założono, iż uderzenie wyprzedzające będzie skuteczne tylko w 50 procentach, w porównaniu z 90 procentami, zaledwie 23 procent respondentów opowiedziało się za jego wykonaniem.

Źródło: Bulletin of the Atomic Scientists