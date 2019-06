Takie „kokosy” zarabia się w wojsku! To niewiarygodne jaki ochłap polska armia proponuje informatykom

Teraz wiemy, że jesteśmy bezpieczni, gdyż granic pilnują eksperci z godziwym wynagrodzeniem. Widać to po gaży jaką proponuje wojsko informatykom. Można dostać etat już za… 2,5 tys. zł miesięcznie. I to brutto, na umowie o pracę.

Wiadomo, że rządzący oraz kierownicy w branży publicznej mają skrzywione spojrzenie na to, co oznacza bycie bogatym, a co biednym. Jednak przeraża, że taka mentalność panuje nawet w wojsku.

Na stronie Centralnej Bazy Ofert Pracy pojawiło się niezwykle ciekawe ogłoszenie o pracę. Wojsko poszukuje informatyka. Jednak myli się ten, kto sądzi, że wojskowy zajmujący się sprawami informatycznymi będzie zarabiał przyzwoicie.

W ogłoszeniu 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu proponuje 2,5 tys. zł miesięcznego wynagrodzenia brutto. Jeżeli założymy, że jest to na umowie o pracę, wojskowy informatyk będzie zarabiał 1,8 tys. zł.

Ale na zachętę pracodawca zajmujący się obroną narodową oferuje… premię 10 proc. oraz wysługę lat. W ramach obowiązków należy „zapewnić wsparcie użytkownikom w obszarze infrastruktury IT, konfigurować sprzęt informatyczny” oraz „zarządzać sprzętem IT”. Wymagane wykształcenie to średnie zawodowe. Należy też znać pakiet MS Office oraz obsługę komputera.

Użytkownicy serwisu wykop.pl w większości uważają, że jest to ogłoszenie-słup. Ma ono zapewnić, że instytucja publiczna, jaką jest armia wydała ogłoszenie, na które zgłosi się osoba wcześniej już wybrana i „nagle awansuje” otrzymując wysokie wynagrodzenie.

Jest też druga opcja – armia naprawdę chce, by o cyberbezpieczeństwie państwa w dobie zagrzewania narodu do „wojny z Putinem” o bezpieczeństwie informatycznym decydowali biedainformatycy za niecałe 2 tysiące złotych na rękę.

Z dwojga złego, lepsza jest pierwsza opcja.

Źródła: oferty.praca.gov.pl/wykop.pl