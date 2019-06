To będzie hit FAME MMA 5? Bonus BGC „Łazarski Gladiator – Warszawski Dresik [WIDEO]

Na taką walkę czekają zapewne wszyscy kibice patomma spod znaku federacji FAME MMA. Jeden z najpopularniejszych zawodników tej federacji Bonus BGC na kolejnej gali miałby zmierzyć się z youtuberem znany jako Warszawski Dresik.

Piotra Witczaka znanego bardziej jako Bonus BGC nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Youtubowy twórca to jedna z największych gwiazd internetowego patomma, która rozgrzewa publiczność do czerwoności w trakcie swoich pojedynków. Co warto podkreślić, w większości przegrywanych.

Zdecydowanie mniej znaną postacią w tym zestawieniu jest Norbert Janecki, czyli tzw. Warszawski Dresik. Dobrze zbudowany, wytatuowany mężczyzna to przede wszystkim aktor epizodysta, grający w wielu mniejszych produkcjach. Od niedawna także twórca kanału youtubowego.

Co prawda, walka obu fighterów nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez włodarzy FAME MMA, jednak już teraz, patrząc na ilość komentarzy i zainteresowanie takim zestawieniem ze strony fanów, można spodziewać się, że obydwa panowie wyjdą do siebie w trakcie następnej gali.

Źródło: Youtube.com/WarszawskiDresik / NCzas.com