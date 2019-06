To już pewne! Holenderskie koleje wypłacą Żydom odszkodowania za Holokaust

Holenderskie koleje państwowe ogłosiły decyzję w sprawie wypłaty odszkodowań rodzinom Żydów, Romów i Sinti wywiezionych do niemieckich obozów koncentracyjnych. Władze spółki podały, że na ten cel przeznaczone zostanie kilkadziesiąt milionów euro.

Holenderskie przedsiębiorstwo, które należy do rządu, ogłosiło wypłacenie odszkodowań ocalałym z Holokaustu lub rodzinom ofiar. Około 5-6 tys. osób otrzyma kwoty rzędu 5-15 tys. euro.

W Holandii w 1939 roku żyło 140 tys. Żydów. W czasie niemieckiej okupacji wywożono ich koleją najpierw do obozu przejściowego w Westerbork, a następnie do obozów w Sobiborze, Auschwitz, Bergen-Belsen lub Terezinie. Wojnę przeżyło zaledwie ok. 35 tys. holenderskich Żydów.

Jak przyznała dyrekcja holenderskich kolei, wywózka osób do obozów koncentracyjnych podczas niemieckiej okupacji, to „czarna karta w historii przedsiębiorstwa”. W 2005 roku powołano specjalną komisję, która miała określić zasady wypłacania odszkodowań.

Podobna sytuacja miała miejsce we Francji. Tamtejsze koleje państwowe przyznały, że przy pomocy ich infrastruktury, do obozów zagłady przewieziono ok. 76 tys. Żydów. Jak podkreślano, Francja będąca wówczas pod okupacją nie miała wystarczającego wpływu, aby zatrzymać ten proceder. Rząd francuski do tej pory wypłacił ofiarom Holokaustu i ich rodzinom niemal 6 mld dolarów.

