Zamachy w Tunezji. Atak samobójczy i pościg za terrorystą. Co najmniej kilka osób rannych [VIDEO]

W dwóch zamachach w Tunisie rannych zostało co najmniej kilka osób. Trwa pościg za jednym z zamachowców. Liczba ofiar nie jest jednak znana.

Kilka osób zostało rannych, kiedy zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze przy samochodzie policyjnym w stolicy Tunezji Tunisie – podała agencja Reutera, powołując się na świadków. Do wybuchu miało dojść na ulicy Charles’a de Gaulle’a w centrum miasta. Świadkowie mówią, że w okolicy słychać było głośny wybuch.

Inne źródła mówią o wybuchu na znajdującej się w pobliżu Habib Bourguiba Avenue. Aleja jest centrum turystycznym stolicy Tunezji. Znajduje się na niej mnóstwo hoteli, restauracji i sklepów dla zachodnich turystów.

Do terrorystycznych ataków doszło niedaleko ambasady Francji. Według niepotwierdzonych informacji samobójczego ataku dokonała kobieta.

#Breaking: Just in – Suicide bomber exploded a car bomb that targeted a security police car on Habib Bourguiba Street in Central #Tunis, near French Embassy, casualties are feared. pic.twitter.com/9b5NvsJoP0

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 27, 2019