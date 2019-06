Żenada! Mike Tyson obraża Powstańców Warszawskich! ”Polakom stało się gó…o w porównaniu do tego co dotyka czarnych w Ameryce” [VIDEO]

Boks to nie jest bezpieczny sport dla głowy. Tym razem rzuciło się na mózg amerykańskiemu pięściarzowi. Mike Tyson parę miesięcy temu wystąpił w spocie o Powstaniu Warszawskim, w którym o bohaterach sierpniowego zrywu mówił w samych superlatywach. Powiedział „moi prawdziwi bohaterowie”. Teraz zaatakował Polaków i stwierdził: „Polakom stało się gów.o w porównaniu do tego co dotyka czarnych w Ameryce”

Od wielu miesięcy zarzuca się byłemu mistrzowi świata w wadze ciężkiej, że jego wystąpienie w spocie o bohaterach Powstaniu Warszawskim było niepotrzebne a wręcz szkodliwe. Jego przeciwnicy twierdzą, że osoba z tak burzliwą i kryminalną przeszłością nie powinna występować w takim filmie.

Po kilku miesiącach były bokser odpowiedział na te zarzuty i mocno się zdenerwował. W rozmowie z TVP Info Tyson stwierdza, że „Polakom stało się gó…o w porównaniu do tego co dotyka czarnych w Ameryce”.

Takie oto skandaliczne słowa powiedział były mistrz świata w boksie:

„Chciałbym coś powiedzieć o polskim powstaniu. Mam wiele informacji, że Polacy komentują mój udział w filmie o Powstaniu Warszawskim. Polakom stało się gó…o w porównaniu do tego co dotyka czarnych w Ameryce.”

„Nikt nie prześladował was przez pieprz…e 250 lat. Nikt nie gwałcił wam matki, siostry, brata, patrząc wam prosto w oczy przed tym, jak ich zabiją. Nikt wam tego nie zrobił.” – dodał wzburzony.

„To co was spotkało było bardzo złe, ale kiedy mówicie, że nie powinienem występować w tym filmie o Powstaniu Warszawskim, pytam się wtedy – kto wie więcej o powstaniach niż ciemnoskórzy?” – powiedział nie znając naszej historii Mike Tyson.

„Kto wie więcej o prześladowaniach niż ciemnoskórzy?” – tak Mike Tyson odpowiada na zarzuty, że nie powinien brać udziału w filmie o powstaniu warszawskim. Wkrótce na portalu https://t.co/4oYRjx3w5F cały wywiad z amerykańskim bokserem#wieszwięcej pic.twitter.com/DR16xOOyzD — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) June 26, 2019

