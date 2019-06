Marek Jakubiak masakruje Kasię Tusk. Jej wart fortunę ręcznik staje się przedmiotem debaty politycznej

Nie milkną echa wpisu na blogu Kasi Tusk. Córka „króla Europy” zaprezentowała się tam w plażowej stylizacji m.in. z ręcznikiem za 5 tys. zł. Do sprawy odniósł się Marek Jakubiak, który nie pozostawił na wpisie suchej nitki.

Kasia Tusk od dawna prowadzi bloga poświęconego modzie oraz stylowi życia. Do tego jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Prezentuje się tam w stylizacjach przygotowanych na różne okazje.

Jedne z ostatnich zdjęć wzbudziły niemałą sensację w internecie. Chodzi o zdjęcie z plaży, na którym córka Donalda Tuska prezentuje się z ręcznikiem znanej francuskiej marki, który miał kosztować 5 tys. zł.

– Kocham te „dziennikarskie” wyceny – napisała Tuskówna w odpowiedzi na jeden z komentarzy pod swoim wpisem.

Do sprawy odniósł się także Marek Jakubiak, najbogatszy polski poseł. Jego majątek jest szacowany na 60 mln zł.

– Ręcznik kupuję funkcjonalnie i on mi służy do wycierania, a nie do noszenia na plażę z nieodciętą metką – wyznał w rozmowie z „Super Expressem”.

– Jeśli pani Kasia Tusk kupiła ten ręcznik tylko po to, żeby pokazać w internecie, że ją na niego stać, to jest to cienkie i próżne. Ale jeśli ręcznik ma zalety, o których my nie wiemy – np. wewnętrzną klimatyzację, to jest to jej sprawa – dodał Jakubiak.

