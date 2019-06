Awantury o Grobowiec Królów w Jerozolimie spowodowały, że Francja ponownie zamknęła go dla zwiedzających

Po zamieszkach przy Grobowcu Królów, zarządzający tym miejscem Konsulat Generalny Francji zdecydował się ponownie je zamknąć dla zwiedzających. Francja chce, aby to miejsce „pozostało dostępne dla różnych odbiorców” zwiedzających je w małych grupach, a nie tylko dla ortodoksyjnych Żydów, którzy roszczą sobie do tego miejsca prawa.

Francja jest właścicielem tego miejsca od XIX wieku. Francuska domena w Ziemi Świętej obejmuje także kościół św. Anny w Jerozolimie, miejsce Eleony na szczycie Góry Oliwnej, a także dawne dowództwo Krzyżowców Abu Gosh.

Są one zarządzane przez francuski konsulat generalny Świętego Miasta.

.@antonioguterres

THERE SHALL BE LEFT NO CUSTODIAN OR ANY PSEUDO FOREIGN OWNER OVER ANY OF THE WHOLE OF THE PERPETUALLY INALIENABLE HOLY SITES OF THE HOLY LAND EXCLUSIVELY BELONGING TO ISRAELIS & PALESTINIANS.https://t.co/VXzx1m7gP1

— JPWK (@JPWK) June 27, 2019