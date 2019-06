Biedronka będzie wozić swoich klientów! Ruszają „Biedronkobusy”. Czy ten pomysł okaże się hitem?

Sieć sklepów Biedronka będzie tego lata rozpieszczać swoich nadmorskich klientów. Nie dość, ze sklepy znanej sieciówki będą otwarte całodobowo, to na dodatek klienci będą mogli skorzystać z autobusów, które dowiozą ich z plaży do sklepu.

Wakacje to okres w którym sklepy najmocniej walczą o klienta. Polacy na urlopie są skłonni wydać więcej, a sieciówki chcą to wykorzystać. Biedronka czyli popularna w Polsce portugalska sieć supermarketów znalazła sposób aby w to lato jeszcze bardziej niż zwykle zbliżyć się do klienta.

Już tego lata wystartują „Biedronkobusy”, które zadbają o to by klienci „Biedronki” nie musieli rezygnować z wizyty w sklepie. Specjalne autobusy będą podjeżdżały pod plaże i zabierały stamtąd chętnych plażowiczów by przewieźć ich do marketu.

Czy takie rozwiązanie okaże się hitem? Na pewno supermarket może sobie pozwolić na niższe ceny niż sklepy kurortowe i przyplażowe stoiska. Duża część osób, które wybrały na cel wakacyjnego wyjazdu polskie morze, ze względu na ograniczenia budżetowe, będzie zainteresowana takim rozwiązaniem.

Źródło: Gazeta.pl