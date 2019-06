Instytut Ordo Iuris opublikował wpis zwolnionego za poglądy mężczyzny. Wynika z niego, że IKEA manipuluje

Prezes instytutu Ordo Iuris stwierdził, że IKEA na łamach „Rzeczpospolitej” zmanipulowała obraz sytuacji związanej ze zwolnionym za swoją wiarę pracownikiem. Na stronie Ordo Iuris opublikowano pełną dokumentację sprawy.

– Pracownik faktycznie wykorzystał cytaty ze Starego Testamentu mówiące o śmierci, krwi w kontekście tego jaki los powinien spotkać osoby homoseksualne – przekonuje w swoim oświadczeniu IKEA, które cytuje „Rzeczpospolita”.

Ponadto Katarzyna Broniarek, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej IKEA odniosła się do pisma Ordo Iuris sugerując nieprawdę. Stanowczo na te słowa zareagował prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski.

– Zaraz opublikujemy wpis Pana Tomka. Insynuacja IKEA jest niedopuszczalna. I narusza dobra osobiste Tomasza. Treść tej zmanipulowanej informacji będzie podstawą osobnego pozwu przeciwko IKEA. Nikt nikomu nie groził. Pracownik jedynie wskazywał na biblijne źródła swych przekonań – odpowiedział na Twitterze.

Na stronie instytutu obecnie jest obszerne omówienie tego tematu.

– Przedstawienie sprawy w taki sposób narusza dobra osobiste Tomasza K. Ponadto, uznanie cytowania Biblii za niedopuszczalne, stanowi rażący brak tolerancji wobec chrześcijan. Przytoczenie przez mężczyznę cytatów z Pisma Świętego miało jedynie uzasadnić wypływający z katolickiego systemu wartości sprzeciw wobec promowania ideologii ruchu LGBT – stwierdzają prawnicy.

Oprócz tego udostępniono screeny promowanego przez IKEA artykułu promującego ideologię LGBT, pismo z rozwiązaniem umowy o pracę (z zamazanymi nazwiskami) oraz „homofobiczny” wpis zwolnionego człowieka.

– Akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia. Pismo Święte mówi: „biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich”. A także: „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak obcuje się z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich” – czytamy w odpowiedzi zwolnionego przez IKEA mężczyzny.

Wyraźnie widać, że dyrektor z IKEA po prostu kłamie twierdząc, że według pracownika taki los powinien spotkać osoby homoseksualne.

