Krzysztof Piątek nie zagra w Lidze Europy! AC Milan został wykluczony z rozgrywek

AC Milan nie zagra w sezonie 2019/2020 w Lidze Europy. Klub Krzysztofa Piątka został w ten sposób ukarany za złamanie przepisów finansowego fair play. Miejsce Milanu zajmie Torino.

Decyzję w przedmiocie wykluczenia Milanu podjął Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS). Sprawa, o którą chodzi, dotyczy zeszłego roku. To wtedy klub został ukarany za złamanie przepisów finansowego fair play w latach 2015/2016/2017 i 2016/2017/2018.

Wówczas to drużyna z Mediolanu została przywrócona do rozgrywek dopiero po rozpatrzeniu jej apelacji. Decyzja, którą wydał CAS zakładała, iż Milan zostanie przywrócony, pod warunkiem uzdrowienia swoich finansów.

Tak się jednak nie stało. Media zakładają nawet, że klub z Mediolanu celowo nie podjął działań naprawczych, aby mieć więcej czasu na uzdrowienie swoich finansów.

Milan zajął w ostatnim sezonie 5 miejsce w Serie A, co dawało mu prawo gry w fazie grupowej Ligi Europy. Teraz w eliminacjach do tychże rozgrywek wystąpi Torino, z kolei w fazie grupowej będzie można zobaczyć AS Romę.

