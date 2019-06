Kulesza nowym przewodniczącym koła Konfederacji w Sejmie. „Na jesieni spotkamy się w większej reprezentacji i będziemy stanowić nie tylko koło, ale klub” [VIDEO]

Jakub Kulesza został wybrany na nowego przewodniczącego koła Konfederacji w Sejmie. Obiecał również, że „na jesieni spotkamy się w większej reprezentacji i będziemy stanowić nie tylko koło, ale klub”.

– Nowym przewodniczącym naszego koła poselskiego został Jakub Kulesza, któremu gratuluję tego wyboru – oświadczył lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki.

– Bardzo dziękuję kolegom posłom za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Sukces Konfederacji, jaki miał miejsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego – czwarte miejsce w Polsce i 620 tys. głosów od Polaków w Polsce i za granicą – jest wypadkową ciężkiej pracy i wielu momentów, na które zapracowaliśmy – powiedział Jakub Kulesza.

– Jednym z takich momentów było powołanie reprezentacji parlamentarnej koła poselskiego Konfederacja. Sejm jest to miejsce debaty, w którym możemy walczyć o interesy Polski i uczestniczyć w debacie publicznej, występować tutaj przed kamerami na konferencjach prasowych – przypomniał Kulesza.

– Koło poselskie Konfederacja jest bardzo ważnym elementem prowadzenia polityki i z pewnością będzie głównym elementem już rozpoczętej kampanii wyborczej do parlamentu polskiego – stwierdził nowy przewodniczący koła Konfederacji Jakub Kulesza.

– Oświadczam, że na jesieni startujemy jako Konfederacja, przygotowujemy się do tego startu i kolejne działania będą zmierzały do osiągnięcia sukcesu jeszcze większego, niż sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie obiecam państwu, że w tej kadencji Sejmu koło zamieni się w klub. Ale obiecam, że działania koła podjęte w ciągu tych kilku posiedzeń Sejmu doprowadzą do takiego wyniku wyborczego, że na jesieni spotkamy się w większej reprezentacji i będziemy stanowić nie tylko koło, ale klub – podsumował Jakub Kulesza.