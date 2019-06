Muzyczne bożyszcze KOD-u skrzywdziło 90 kobiet i handlowało ludźmi! Teraz do więzienia odprowadzają je „płaczące niewiasty” [VIDEO]

To była naprawdę głośna sprawa! Konrad M. był muzyczny bożyszczem zwolenników KOD-u. Pomimo udowodnienia mu winy wiele osób wciąż twierdzi, że jest on ofiarą „kaczystowskiego” systemu. Pod zakładem czekały na niego starsze kobiety chcące go pożegnać i ucałować.

Handel ludźmi to proceder wyjątkowo obrzydliwy, szczególnie dla wolnościowców, którzy prawo do samoposiadania uważają za jedną z najświętszych wartości.

Inne zdanie na ten temat muszą mieć zwolennicy KODU i lewica – oni nieustannie bronią ludzi, którzy popełniają przestępstwa ograniczające możność innych do decydowania o sobie. Najradykalniejszym przykładem na to było wspieranie „bestii z Mrowin”.

Po drodze był też Rafał G., czyli oszust finansowy z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Natomiast pomimo tego, że występek Rafała G. był obrzydliwy, to nie zbliżył się on nawet do poziomu zdeprawowania jaki reprezentował sobą lider KOD-kapeli, Konrad M.

Muzyk był zamieszany w handel ludźmi. Przez jego działania skrzywdzonych zostało ok. 90 kobiet. Zdaje się, ze nie jest to zbyt dobry materiał na bohatera lewicowców i feministek i zostanie on publicznie potępiony, prawda?

A gdzieżby! Tak długo jak ktoś trzyma się ich linii propagandowej, tak długo jest mile widziany w ich szeregach. I tak w drodze do zakładu karnego Konrada M. odprowadziły „płaczące niewiasty”.

Zwyrodnialec został skazany zaledwie na 4,5 roku więzienia. Przy skali jego przestępczego występku jest to śmiesznie niska kara.

Konrad #Materna właśnie trafił do pierdla na 4,5 roku.

Prawomocnie skazany przez Sąd Apelacyjny za handel kobietami, oskarżany ponadto o podrabianie dokumentów i kierowanie grupą przestępczą, której ofiarą padło ponad 90 kobiet. [via Sławomir Miłow]#UlicznaPatologia #KOD pic.twitter.com/OMGTr4VMtW — Horned Duckie (@HornedDuckie) June 27, 2019

Źródło: Twitter