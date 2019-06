Niemcy poszli po rozum do głowy? Będą odbierać obywatelstwo islamistom

Bundestag zatwierdził zaostrzenie przepisów dotyczących obywatelstwa. Teraz niemiecki paszport może zostać odebrany pod pewnymi warunkami, które spełniają głównie islamiści.

Państwo niemieckie może odebrać obywatelstwo osobie, która walczy za granicą lub zamierza dołączyć do islamistycznych bojówek ISIS. Nowe przepisy zatwierdził Bundestag. Prawo nie będzie działać wstecz i nie dotyczy osób niepełnoletnich.

Trudniej będzie także dostać niemieckie obywatelstwo. Nie będzie ono przyznawane np. osobom żyjącym w poligamicznym związku. Osoby, które podały fałszywe dane na temat swojej tożsamości, do dziesięciu lat od nadania obywatelstwa muszą liczyć się z odebraniem obywatelstwa. Do tej pory był to okres pięciu lat.

Jednak warunkiem odebrania niemieckiego obywatelstwa jest posiadanie przez osobę przynajmniej jeszcze jednego paszportu. Niemiecka konstytucja zabrania bowiem czynienia z kogoś bezpaństwowca bez jego woli.

Jak podkreślił poseł CDU Michael Kuffer, nowe przepisy zapobiegną temu, żeby do Niemiec wracali z terenów walk terroryści gotowi do używania przemocy.

Alternatywa dla Niemiec (AfD) uznała jednak zmiany za niewystarczające. Z kolei zdaniem Zielonych i Lewicy regulacje są zbyt daleko idące. Lewica wyraziła zaniepokojenie, że stąd już tylko krok do obierania obywatelstwa osobom naruszającym prawo lub przeciwnikom politycznym.

Źródło: dw.com