Polska europejskim potentatem w eksporcie jachtów! Inne kraje daleko w tyle

Polska gospodarka rozwija się w ostatnim czasie bardzo szybko, co przekłada się na pozytywną kondycję wielu rodzimych firm. Niedawno Polski Instytut Ekonomiczny wskazał, iż Polska jest unijną potęgą w eksporcie jachtów. Co więcej, coraz większe znaczenie mają także konsole i urządzenia do gier wideo, a także same gry.

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego przyznają, że w polskim eksporcie coraz większą rolę odgrywają produkty związane z rekreacją oraz spędzaniem wolnego czasu.

PIE powołuje się na dane Eurostatu. Wynika z nich, iż w 2018 r. polski eksport jachtów stanowił 60 proc. ogólnej wartości eksportu jachtów w UE, a w okresie 2014-18 podwoił się (ze 184,8 mln euro do 395,8 mln euro). Pozostałe kraje Wspólnoty są daleko w tyle – Finlandia (60 mln euro, 9,1 proc. eksportu UE) i Włochy (36,7 mln euro, 5,6 proc.).

Polskie stocznie zajmujące się produkcją jachtów należą do najnowocześniejszych na Europie. Według danych Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych (POLBOAT), każdego roku produkują one ok. 22 tys. jednostek.

Jachty nie należą do tanich produktów, stąd też ok. 95 proc. z nich trafia na eksport. Główne kierunki to Stany Zjednoczone, Norwegia, Francja, Niemcy, Rosja oraz Bliski Wschód, a nawet Japonia, Chiny czy Australia.

– Polską specjalnością są jachty motorowe. Jesteśmy drugim na świecie, po Stanach Zjednoczonych, producentem tego typu jednostek o długości do 9 m – piszą eksperci PIE.

