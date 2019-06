Rozpoczął się szczyt państw grupy G20. Przywódcy pozowali do zdjęć [VIDEO]

W Osace rozpoczął się coroczny szczyt państw grupy G20. Przywódcy najważniejszych światowych gospodarek pozowali do pamiątkowych zdjęć.

Uwadze mediów nie uszedł fakt, iż Donald Trump przybył na miejsce gdzie szykowano się do grupowego zdjęcia w towarzystwie prezydenta Rosji Władimira Putina. Obaj przywódcy mają dziś odbyć spotkanie dwustronne.

Zwrócono także uwagę na wymianę zdań między amerykańskim prezydentem, a saudyjskim następcą tronu Mohammadem bin Salmanem.

Donald Trump dużo mniej czasu poświęcił stojącemu po swojej prawej stronie prezydentowi Turcji. Obaj będą mieli jeszcze okazję do rozmów bowiem zaplanowane jest spotkanie dwustronne między Trumpem i Erdoganem. Tematem będzie zapewne zbliżający się termin dostawy rosyjskich systemów rakietowych S-400.

Pres. Trump walked side-by-side with Russia’s Vladimir Putin before posing for the family photo at the G-20 summit in Japan.

The president then stood next to Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman for the photo. https://t.co/wu4kQlxAwE pic.twitter.com/Mk5CVJPIkU

— ABC News (@ABC) 28 czerwca 2019