Sławomir wraca do aktorstwa! W takiej roli go jeszcze nie widzieliśmy. Szykuje się mega hit? [FOTO]

Jeśli komuś wydawało się, że Sławomir gwiazda rock polo porzuci aktorstwo na rzecz sceny muzycznej, to zdecydowanie był w błędzie. Celebryta powraca i to od razu do produkcji, która określana jest mega hitem. Chodzi o komedię gangsterską „Futro z misia” w reżyserii Michała Milowicza.

Jak informują dziennikarze Faktu, Sławomir od pierwszych chwil spędzonych na planie wyglądał na bardzo zadowolonego z powrotu. Na jego profilach społecznościowych pojawiły się nawet zdjęcia z innymi aktorami, którzy wystąpi w produkcji.

Aktualnie nie wiadomo dokładnie kogo odgrywać będzie gwiazda rock polo. Z nieoficjalnych informacji wynika, że otrzyma on rolę romantyka, który zostanie wmieszany w gangsterską rozgrywkę. Jeśli to prawda, to może oznaczać, że Sławomir otrzyma jedną z ważniejszych ról w całym filmie.

Dziennikarze dotarli do informacji, że „Futro z misia” ma być kontynuacją kultowej komedii z lat 90-tych „Chłopaki nie płaczą”.

Wiadomo także że wśród obsady, oprócz Sławomira znajdzie się Iza Miko. W filmie pojawią się także m.in. Cezary Pazura, Przemysław Sadowski, Piotr Gąsowski oraz Mirosław Zbrojewicz. Z taką ekipą szykuje się prawdziwy hit!

Źródło: Fakt.pl / NCzas.com