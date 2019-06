Sukces Weroniki Rosati przed amerykańskim sądem! Aktorka procesuje się z byłym partnerem

W środę sąd w Los Angeles rozpatrywał sprawę dotyczącą zakazu zbliżania się Roberta Śmigielskiego do jego byłej partnerki Weroniki oraz ich córki Elizabeth. Aktorce udało się odnieść spory sukces w związku z toczącym się postępowaniem.

Już wcześniej sąd wydał orzeczenie, w którym uznał, iż Rosati udowodniła stosowanie wobec niej przemocy przez swojego byłego partnera. Śmigielski miał się dopuszczać tego typu aktów także wówczas, gdy aktorka była w ciąży, a ponadto groził jej yorkowi.

Śmigielski wciąż podnosi, że nic takiego nie miało miejsca. To właśnie na tej płaszczyźnie doszło pomiędzy nimi do awantury w warszawskim sądzie.

Weronika Rosati woli jednak dochodzić swoich praw przed sądem amerykańskim. Wszystko dlatego, że jej córka urodziła się na terytorium Stanów Zjednoczonych, stąd też podlega tamtejszej ochronie prawnej.

Aktorka wynajęła nawet jednego z najbardziej wziętych prawników, Davida Diamonda, który specjalizuje się w sprawach związanych z przemocą domową. Za godzinę pracy dostaje 1000 dolarów.

Jak się okazuje, było to trafne posunięcie, albowiem prawnik doprowadził do odrzucenia przez amerykański sąd wniosku Śmigielskiego, który dotyczył tego, aby nie był on sądzony według amerykańskiego prawa i podtrzymania zakazu zbliżania się do małej Elizabeth.

Źródło: pudelek.pl