To będzie walka roku wśród polskich aktorów? Piotr Stramowski i Mikołaj Rozneski stają na przeciw siebie! [WIDEO]

Walka o miłość i honor – tak reklamowany jest pojedynek pomiędzy Piotrem Stramowskim i Mikołajem Roznerskich. Aktorzy wejdą między liny, aby stoczyć bokserski pojedynek, w którym zwycięzca może być tylko jeden.

Jeśli ktoś myślał, że powyższy opis to zapowiedź kolejnej walki na gali typu FAME MMA bądź FFF to bardzo sie pomylił. To zapowiedź filmu „Fighter”, który już 19 lipca pojawi się na ekranach kin.

Jak zapewnia reżyser Konrad Maximilian będzie to obraz pełen emocji, adrenaliny i sportowego, męskiego honoru.

Oprócz wymienionych powyżej głównych aktorów, zobaczymy prawdziwą śmietankę rozpoznawalnych twarzy m.in.: Katarzynę Maciąg, Aleksandrę Szwed, Krzysztofa Stelmaszyka, Wojciecha Mecwaldowskiego, Tomasza Oświecińskiego, Annę Karczmarczyk, Daniela „Qczaj” Kuczaja i Jarosława Boberka.

Oprócz nich pojawią się również znakomitości ze świata boksu i MMA: Andrzej Fonfara, Marcin „Różal” Różalski, Robert Złotkowski, Krzysztof Kosedowski, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, Grzegorz Proksa oraz cenieni komentatorzy sportowi Andrzej Kostyra i Edward Durda.

Źródło: Youtube.com/KinoSwiatpl / SE.pl / NCzas.com