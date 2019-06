Zakończyło się spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. „Poprawa stosunków między naszymi krajami jest w interesie całego świata”

Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem w kuluarach szczytu G20 w Osace. Prezydenci omawiali stosunki dwustronne między krajami i uznali, że ich poprawa leży w interesie obu krajów oraz całego świata.

W opublikowanej przez biuro prasowe Białego Domu notce ze spotkania czytamy, że w jego trakcie omawiano także kwestie traktatów rozbrojeniowych i modelu kontroli zbrojeń pasującego do realiów XXI wieku. Prezydent Trump zwrócił uwagę na konieczność objęcia Chin takimi porozumieniami.

Jak podano w komunikacie prezydenci USA i Rosji poruszyli też sprawy dotyczące Iranu, Syrii, Wenezueli i Ukrainy.

Trump pytany przed rozpoczęciem spotkania przez dziennikarzy, czy poruszy z Putinem temat rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory, odpowiedział: „Tak, oczywiście, że to zrobię”, po czym zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Rosji słowami: „Nie wtrącaj się w wybory, panie prezydencie”, a następnie powtórzył wskazując go palcem: „Nie wtrącaj się w wybory”. W reakcji na to Putin uśmiechnął się tylko i nie odpowiedział.