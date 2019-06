Zbiórka pieniędzy dla rodziny zmarłego w lesie Ukraińca! Polacy chwycili za portfele. Zebrana suma powala na kolana

36-letni Ukrainiec zasłabł w pracy. Zatrudniająca go Grażyna F. zabroniła swoim pracownikom dzwonić po karetkę i wysłała wszystkich do domu, po czym wywiozła Wasyla do lasu i tam zostawiła. Mężczyzna umarł zostawiając bez środków do życia żonę z trójką dzieci. Polacy postanowili wspomóc rodzinę i spisali się na medal.

Wasyl Czornej był stolarzem; do Polski przyjechał z powodu wysokiego bezrobocia w rodzinnym regionie. Zatrudniła go Grażyna F., jak się później okazało – kobieta pozbawiona serca.

Na hali na której przyszło pracować Wasylowi panowała bardzo wysoka temperatura co przyczyniło się do jego zasłabnięcia. Kobieta zabroniła swoim pracownikom reagować albo dzwonić na policję i wysłała wszystkich do domu. Omdlałego Ukraińca kazała wsadzić sobie do samochodu kłamiąc, że zawiezie go do szpitala.

Zrobiła jednak coś zupełnie innego; coś przerażającego. Osłabionego Wasyla wywiozła do lasu i tam wyrzuciła z samochodu. Następnie odjechała. Mężczyzna będący jednym żywicielem rodziny zmarł.

Polacy chwycili za portfele

Historia do głębi poruszała naszych rodaków. Od razu zorganizowano zbiórkę pieniędzy aby zapewnić pomoc rodzinie zmarłego. Niemożliwym jest wycenienie ludzkiego życia, jednak zapewnienie rodzinie spokojnego bytowania na siedem lat z góry jest na pewno pięknym gestem ze strony naszego narodu.

„Przekroczyliśmy kwotę 175 tysięcy (przy ponad 1900 wpłatach). Oznacza to, że mamy kwotę zapewniającą ponad 7 lat wsparcia pozwalającego na spokojne, skromne życie. Po kilku rozmowach z osobami, które mają dobre rozeznanie w Ukrainie jestem przekonany, że taka społeczna renta dla rodziny Pana Wasyla to najlepsze co można zrobić” – napisał na Facebooku jeden z organizatorów akcji.

Planowane jest zebranie jeszcze 70 000 złotych – to pozwoli na comiesięczne wsparcie całej rodziny kwotą 2000 złotych, do czasu, kiedy najmłodsze z dzieci osiągnie pełnoletność.

Źródło: Facebook