Dramat uczestniczki Big Brother. „Poczułam, że w jednej chwili postarzałam się o 10 lat” [FOTO]

Mój syn miał wczoraj wypadek. Odebrałam telefon, którego nie chciałby odebrać żaden rodzic. Poczułam, że w jednej chwili postarzałam się o 10 lat. Nie było w tym brawury, głupoty, nie miał znaczenia fakt, że to motocykl…to była chwila…która mogła zmienić świat. W BB mówiono, że się dystansuje, nie reaguje, nie zajmuje stanowiska…a ja zwyczajnie, po wielu doświadczeniach życiowych, mam inną skalę, gdzie rzeczy naprawdę istotne, wywołujące zdecydowane reakcje zamykają się w haśle " troska i dobro najbliższych" i w dupie miałam to jakie będę jadła jajko. Wczoraj ta skala przesunęła się do granic możliwości. Jest poobijany, składanie dłoni trwało 3 godziny, jest złamana w min 7 miejscach, cała poszarpana i trzyma się na drutach. Urodziny spędzi w szpitalu, ale najważniejsze, że żyje. Po co to pisze?…żebyście nie gubili perspektywy, dbali o siebie i najbliższych, celebrowali chwilę, pamiętali o tym co ważne, nie ulegali złym emocjom, które podpowiadają złe rozwiązania, potrafili oddzielić to co istotne od tego co miałkie, sztuczne, plastikowe i pamiętali o ludziach których macie przy sobie. Kochajcie ich tak, jak umiecie najlepiej. Czasami wystarczy chwila, która może zmienić świat…chwila… Ta sytuacja pokazała też jedną rzecz..bardzo piękną. Mój syn i ja otaczamy się wspaniałymi przyjaciółmi, z których część stawiła się w szpitalu w jednej chwili, żeby nas wesprzeć i pomóc. Dziękuję @wild__flies za to, że jesteście ❤ #bigbrother #wielkibrat #wielkibratpatrzy #bigbrotherpolska #tvn7 #wypadek #uwagana drodze #rodzina