Gdańska szopka w wykonaniu zastępcy Dulkiewicz: „Westerplatte broni się jeszcze”

„Gdańsk broni Westerplatte” – pod takim hasłem istniejący jeszcze Obywatele RP zorganizowali pikietę obok Pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Był to wyraz sprzeciwu wobec tego, by państwo przejęło od miasta zarząd nad tym terenem.

W demonstracji wzięło udział kilkadziesiąt osób, które przyniosły ze sobą transparenty. „Dzisiaj przywłaszczają Westerplatte, jutro ukradną ci wolność”, „Miejsce pamięci, a nie partyjny skansen”, „Historia tak, polityka historyczna nie” – można było przeczytać.

Władze Gdańska nie chcą, aby władza centralna przejęła kontrolę nad Westerplatte. Na horyzoncie pojawia się także organizacja obchodów 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Podczas zgromadzenia głos zabrał wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk, który odpowiada m.in. za kwestie związane z edukacją i usługami społecznymi.

– Te hasła, które tu przynieśliście, są bardzo ważne. Westerplatte broni się jeszcze – ja taki przekaz wyślę do pani prezydent po spotkaniu z wami. Wasze radosne, uśmiechnięte, otwarte twarze, które chcą pokazać całej Polsce, że Westerplatte broni się jeszcze. Dziękuję wam za obecność tutaj na naszym gdańskim, polskim Westerplatte. Brawo dla was, wielki szacunek. Tego właśnie wsparcia potrzebuje pani prezydent – mówił.

– Spieranie się o to, do kogo będzie należał sam teren Westerplatte, nie ma sensu. Lepiej postawić sobie pytanie, kto będzie w stanie lepiej zagospodarować ten obszar tak, aby był wizytówką Gdańska. Zwłaszcza, że Westerplatte jest dla Polaków ważnym historycznym symbolem. Jeżeli chcemy prowadzić politykę historyczną, to musimy konsekwentnie podkreślać, że Polska jest pierwszą ofiarą II wojny światowej – stwierdził wcześniej w rozmowie z „Super Expressem” wicepremier Jacek Sasin. Polityk wyraził również nadzieję, że uda się doprowadzić do powstania na tym obszarze muzeum, które będzie przyciągało turystów przez cały rok.

Źródła: Twitter/niezalezna.pl/se.pl