Jakubiak ściemnia, że spotyka się z politykiem partii KORWiN? Skasował wpis

Marek Jakubiak ogłosił, że spotkał się z Damianem Bańką, prezesem Regionu Podkarpackiego partii KORWiN. Ten jednak zdecydowanie temu zaprzeczył.

– Minął kolejny pracowity dzień. Spotkania z strukturami Federacji Jakubiak Liroy a wieczorem koncert Liroya. W miedzyczasie niespodziewany gość z daleka, szef Regionu Podkarpackiego i czlonek zarządu Partii KORWiN Damian Bańka. Zyskujemy sympatyków z zadziwiającą prędkością a to świetny prognostyk – napisał na Facebooku poseł Marek Jakubiak.

Co ciekawe, wpis potem zniknął. Pojawiło się natomiast oświadczenie samego Damiana Bańki.

– Szanowni Państwo, dzisiaj dotarły do mnie informacje od moich przyjaciół z Konfederacji oraz partii KORWiN, że wczoraj byłem w Warszawie i negocjowałem przejście do ugrupowania Federacja Jakubiak-Liroy.Takie informacje można było wyczytać z wpisu na Facebooku Pana Marka Jakubiaka. Drodzy przyjaciele, od zawsze jestem wolnościowcem i pracuję na poczet partii KORWiN oraz Konfederacji. Jestem przekonany, że jedynie to ugrupowanie ma realne szanse na osiągnięcie sukcesu w jesiennych wyborach – napisał na Facebooku.

Jeden z internautów zauważył, że nie zaprzeczył swojej obecności. – Oczywiście, że mnie nie było. A fakt, że Pan Jakubiak ściągnął post chyba jest dobrym dowodem na to – odpowiedział Bańka.

Czy więc poseł Marek Jakubiak po prostu publicznie kłamie?