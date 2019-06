Kuba Wojewódzki pozazdrościł Magdzie Gessler? Może odwiedzą go na „Kuchenne rewolucje”? [FOTO]

Samozwańczy „król TVN-u” pochwalił się na Instagramie, że już niedługo nastąpi otwarcie jego restauracji. Pod lokal podjechał swoim lamborghini.

„Niewinni Czarodzieje 2.0” – bo tak ma nazywać się restauracja Wojewódzkiego – powstaje w Elektrowni Powiśle. Showman otworzy ją wspólnie z Józefem Krawczykiem.

„Niewinni Czarodzieje to najbardziej nieoczywisty film Andrzeja Wajdy. Najbardziej nie Wajdowski obraz Wajdy. Opowiada o ludziach kochających określony styl życia: modne restauracje, dobrą muzykę i żadnych zobowiązań. To credo naszego miejsca. No może z wyjątkiem tych zobowiązań ;) Miejsca nieoczywistego. Jak mówi mój wspólnik 2/3 restauracja i 1/3 klub. Chcemy, aby u nas świat muzyki spotykał się ze światem stand-upu. A ludzie otwarci na innych ludzi spotykali sobie podobnych. Zawsze chciałem być jak Humphrey Bogart w Casablance…” – przyznał Wojewódzki.

Internauci nie szczędzili ironii. „Zaraz Magda Gessler zapyta : A masz jakieś doświadczenia kulinarne? 🤣🤣🤣” – pisali.

