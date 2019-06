Kurdej-Szatan straciła trzy programy w TVP. Teraz ujawnia kulisy: „Nie dziękuję za sposób pożegnania się ze mną”

View this post on Instagram

Skoro już wszystko wiadomo… parę słów ode mnie :) to były piękne lata ! Prowadzenie tych wszystkich bombowych programów – Kocham Cię Polsko, The Voice of Poland, The Voice Kids, Dance Dance Dance – było dla mnie ogromną radością, spełnieniem, niezwykłym doświadczeniem. Angażowałam się maksymalnie, dawałam z siebie ile tylko mogłam ! Przeżywałam razem z uczestnikami, starałam się dodawać otuchy, cieszyłam się z nimi i martwiłam się o nich. I podchodziłam do wszystkiego bardzo poważnie i profesjonalnie zarazem. Chciałabym ogromnie podziękować: Rinke Royens – za to, że zawsze we mnie wierzyłeś i wciąż wierzysz i ufasz! Tomuś @tomaszkammel za wszystkie słowa wsparcia, pomoc i niezwykłą otwartość💜 Sibi – uwielbiałam Twój głos w słuchawce reżyserskiej i nasze szalone przywitania🤪 i za ratowanie – kiedy była potrzeba :D Majaczku @pocolanamis za piękne scenariusze i świetne charakterologiczne wyczucie !!! I za odważne dodatki apropos różnych śmiesznych sytuacji… :P Maciuś @maciejmusial_official za wspólne flow, radochę i profeskę :) i w ogóle – za to, że tacy jesteście fajni i normalni i pracowici i konkretni i z poczuciem humoru i dystansem !!!💜najcenniejsze dla mnie jest to, że – jak powiedział Rinke – stworzyliśmy TEAM !💪 było SUPER !!!! Ściskam całą ekipę ! Dziękuję baaaardzo całej wspaniałej PUBLICZNOŚCI za piękne słowa, komentarze, uśmiechy i dobry odbiór💜 dziękuję również władzom TVP, że mimo mojej niepokorności politycznej (zawsze uważałam, że powinnam żyć w zgodzie ze swoim sumieniem) dawaliście się namówić przez te parę lat producentom i reżyserom, którzy chcieli ze mną pracować i pozwalaliście na kontynuowanie mojej pracy. Natomiast nie dziękuję za sposób pożegnania się ze mną. Chyba po paru latach prowadzenia tylu programów i bycia jedną z „twarzy TVP”- jak mnie określono – można było zrobić to w bardziej elegancki sposób niż jeden informacyjny telefon wykonany przez kolegę z produkcji. No trudno. Tak czy siak – było wspaniale! :))) mojej boskiej następczyni i koleżance Idzie @idavictoria (tak czytałam?) życzę samych najlepszych wrażeń i chwil ! :) fajnie, że kolejna artystyczna dusza przejmie pałeczkę✌️ a u mnie? Coś się kończy…coś zaczyna :D ✌️