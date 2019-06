Libijski watażka „marszałek” Chalifa Haftar ataku na Turcję! Chce zaszkodzić interesom Ankary

Haftar oskarża Turcję o zbrojenie swoich przeciwników. Konflikt w Libii nabiera coraz bardziej międzynarodowego charakteru. Padają żądania wstrzymania lotów z Turcji, a okręty tego kraju zbliżające się do Libii mają być atakowane.

Watażka zapowiada zerwanie wszystkich inwestycji na terenie kraju, w których uczestniczy kapitał turecki. Dodatkowo obywatele tureccy na terytorium Libii mają być aresztowani.

Wojska Haftara nie kontrolują całego terytorium kraju, a tylko wschód Libii. Loty do Turcji z z lotnisk w Trypolisie oraz Misracie (200 km na zachód od Trypolisu) ciągle się odbywają. Haftar, który usiłuje zająć Trypolis, oskarża Ankarę o wspieranie swoich rywali lojalnych wobec rządu jedności narodowej (GNA), który jest też uznawany przez zagranicę.

Turcja jest oskarżana nie tylko o dostawy broni, ale też o obecność doradców i posiłków, które mają brać czynny udział w walce. Haftar stoi na czele samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej (ANL), która ma poparcie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Egiptu.

When you hate #Turkey and declare war against anything Turkish-related, but on the other hand, as a poor warlord you have to wear what you get, even if it's the official 2008 TÜBİTAK camouflage of the Turkish army. #Haftar #Libya pic.twitter.com/VxX1TanTuP

— Dzsihad Hadelli (@dhadelli) June 29, 2019