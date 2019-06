Michał Wiśniewski to bankrut, a mimo tego został twarzą pewnej firmy

Do niedawna był królem życia i polskiego rynku muzycznego, a obecnie próbuje ustabilizować swoją sytuację, by nie zostać bezdomnym. Chwyta się więc różnych okazji, by dorobić. Obecnie został twarzą firmy przewozowej.

Michał Wiśniewski był niegdyś królem życia. Płyty zespołu Ich Troje sprzedawały się non stop, zaś zespół jeździł z koncertami po całej Europie. Według obliczeń różnych mediów, sam Michał Wiśniewski mógł zarobić w tamtym okresie łącznie 35 milionów złotych.

Te czasy jednak minęły. Sam Wiśniewski wolał wydawać pieniądze na wielkie ilości alkoholu, hazard i bardzo wystawny styl życia. W efekcie stracił niemal wszystko, a jego sytuacja finansowa była wręcz dramatyczna.

Choć obecnie jest lepiej, wciąż jeszcze nie jest w pełni stabilny finansowo. Nie dziwne więc, że były muzyk łapie każdą okazję, by sobie dorobić.

Teraz został twarzą firmy przewozowej Bowi-Trans. – Naszą najlepszą wizytówką są nasi zadowoleni pasażerowie – czytamy w opisie zdjęcia, do którego pozuje Michał Wiśniewski ze swoją ognistą fryzurą.