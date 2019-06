Najpotężniejszy teleskop odebrał sygnałów od kosmitów! Wiadomo już skąd dochodzą wybuchy emisji radiowej

ASKAP czyli najpotężniejszy radioteleskop pomógł naukowcom bardzo dokładnie określić pozycję i zmierzyć odległość do źródła nadawania tajemniczych „obcych sygnałów radiowych”. Co do sygnałów, to istnieją podejrzenia, iż mogą być one jakąś formą zaszyfrowanej wiadomości od kosmitów.

Tajemnicze wybuchy emisji radiowej po raz pierwszy zarejestrowano w 2007 roku, kiedy przypadkowo odkrył je Kit Bannister ze Stowarzyszenia Badań Naukowych i Stosowanych CSIRO w Epping, w Australii.

Od tego czasu astronomowie zarejestrowali jeszcze 30 takich potężnych wybuchów, które jak się okazało, mogą mieć sztuczne pochodzenie czyli mogą być wywoływane z premedytacją przez jakieś siły.

Wiele osób od razu stwierdziło, że wybuchy te mogą być sygnałami pozaziemskich cywilizacji z powodu niewytłumaczalnej okresowości w ich strukturze.

Wszystkie wybuchy były do siebie podobne i miały pewną cechę wspólną: potężną moc i dużą odległość od źródła. Od dwóch lat to niesamowite zjawisko naukowcy obserwują przy użyciu potężnego radioteleskopu ASKAP. Od tego czasu odkryto kilkadziesiąt nowych rozbłysków.

W końcu udało się naukowcom zlokalizować źródło pojedynczych „obcych sygnałów radiowych”. Pochodzą one z dość dużej „martwej” eliptycznej galaktyki DES J2144-4054, znajdującej się w gwiazdozbiorze Czapli w odległości 3,6 miliarda lat świetlnych od naszej planety.

Nie zostało jeszcze wyjaśnione co lub kto nadawał te tajemnicze sygnały ale odkrycie miejsca z którego są nadawane jest już dużym krokiem naprzód.

Źródło: Sputnik News