Parada LGBT w Paryżu. Homoseksualiści chcą „in vitro dla wszystkich” oraz możliwości adopcji dzieci

Moda na Gay Pride dotarła we Francji w 1981 roku. Obecnie to duża impreza ze znaczącymi sponsorami, która formułuje też żądania polityczne. W tym roku poruszono kilka tematów – żądanie wyposażenia w dzieci par homoseksualnych, 50 lecie zamieszek w Stonewall, czy wprowadzania ideologii LGTBQ w domenę do sportu.

29 czerwca w sobotę kolejna taka parada przeszła z Montparnasse na Plac Republiki w Paryżu. Poprzedziły ją rozmaite przygotowania, jak mini-parada w emigranckim Saint Denis, okładka magazynu dla homoseksualistów „Tetu” ze znanym piłkarzem Antoinem Griezmannem, plakaty miejskie, „tęczowe dworce”, a nawet przemalowane składy pociągów TGV.

Były platformy znanych firm, także publicznych, i liczni sponsorzy, łącznie z radami regionów i miastem Paryż. Główny organizator tej imprezy, czyli stowarzyszenie Inter-LGTB ma w swoim składzie m.in. stowarzyszenia gejowskie policji i żandarmerii (Flag!), syndykat studentów Unef, „Beit Haverim” (żydowscy geje i lesbijki), partię Zielonych i Lewicy, komunistów, polityków prezydenckiej LREM, PS, centrum, centroprawicy.

Jest też „HomoBus” (platforma transportu miejskiego – RATP), wsparcie Mastercard, Regionu Ile de France, miasta, czy Amnesty International.

W sumie jedzie około 60 platform, a poza typowymi dla tego typu wydarzeń przedstawicielami gejowskich barów, klubów, stacji RTV i pism, są też platformy dużych francuskich firm, związków zawodowych i partii politycznych.

I don't know about you, but I'm ready for the biggest party of the year. Join me and half a million other people for this year's Paris Pride Parade and after party https://t.co/DmwjJRTWR8 #whatsoninparis #parispride

— Laura Moore (@storyofacity) June 29, 2019