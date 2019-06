PiS ściąga na nas katastrofę! Polska przejada najwięcej na świecie krajowego bogactwa. W wydatkach na socjal nie mamy sobie równych

Jeśli uwzględnić możliwości ekonomiczne danego państwa, Polska aktualnie wydaje na programy socjalne najwięcej pieniędzy na świecie. Ten smutny wniosek płynie z rankingu przygotowanego przez międzynarodową organizację humanitarną Oxfam.

Ranking uwzględnia 157 różnych państw, w których sprawdzano podejście do świadczeń socjalnych. Najwięcej pieniędzy wydaje Dania, ale jeśli uwzględnić PKP per capita, to Polska znacznie wyprzedza skandynawskie państwo.

Nasz kraj znajduje się na szczycie zestawienia wydatków socjalnych w relacji do PKB. Wyprzedziliśmy pod tym względem Finlandię i Francję.

Mówiąc wprost, skandaliczna polityka socjalna Prawa i Sprawiedliwości doprowadziła do tego, że jako Polska przejadamy najwięcej na świecie krajowego bogactwa na „pomoc” obywatelom.

A będzie jeszcze gorzej, gdyż raport dotyczy roku 2018 roku. Tymczasem w przedwyborczym wyścigu na rozdawnictwo, PiS dołożyło 500+ na każde dziecko oraz 13-tą emeryturę. Wiele wskazuje też, że to nie koniec szaleńczej korupcji wyborczej, gdyż właściwa kampania do polskiego parlamentu dopiero przed nami.

Nie ulega wątpliwości, że taka polityka będzie miała w przyszłości opłakane skutki. To bomba z opóźnionym zapłonem, której nie ważą się odpalić nawet najbogatsze państwa świata.

Czyli te, do których aspirujemy, ale zabieramy się do tego od… tylnej strony. Wszelkie programy socjalne same w sobie są złe i demoralizujące, ale Dania, Niemcy, Finlandia i inne bogate kraje zanim zaczęły stosować tę politykę, najpierw do tego bogactwa doszły.

A żeby do niego dojść, trzeba oszczędzać i inwestować nadwyżkę pieniędzy, a nie je przejadać. W tym niestety od jakiegoś czasu jesteśmy prawdziwymi mistrzami, co smutno kontestuje raport organizacji Oxfam.

Generalnie biorąc pod uwagę wszystkie wydatki socjalne, Polska zajęła 20. miejsce w rankingu. Jeśli jednak uwzględni się te wydatki w relacji do PKB, to jesteśmy już bezapelacyjnym liderem.

Ranking, o którym mowa, można zobaczyć klikając na poniższy obrazek.

Źródło: bezprawnik.pl/nczas.com