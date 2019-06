Polakami pomiatają, ale Arabom się kłaniają. Tam gdzie się to opłaca IKEA wspiera religię nawołującą do mordowania niewiernych i mizoginii [FOTO]

Wszystkie media od lewa d o prawa żyją ostatnio sprawą pracownika, którego IKEA zwolniła za poglądy religijne. Najwidoczniej w popularnej sieci produkującej meble nie ma miejsca dla katolików. Co ciekawe IKEA nie ma żadnego problemu ze wspieraniem religii wprost nawołującej do mordowania niewiernych i do mizoginii.

„Zabijajcie ich wszędzie, gdzie ich znajdziecie (…) Oto sprawiedliwa zapłata niewiernym.” – Koran 2, 191.

„Mężczyźni stoją nad kobietami (…) I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je!” – Koran, 4, 34.

Takie oto fragmenty w świętej księdze muzułmanów, o cytatach nakazujących mordowanie homoseksualistów nie wspominając, zupełnie nie przeszkadzają IKEI. Wręcz przeciwnie, popularna firma meblarska w krajach takich jak Arabia Saudyjska reklamuje swoją specjalną kolekcje stworzoną z okazji Ramadanu.

Podczas gdy w Polsce na bruk wyrzuca się pracownika za praktykowanie wiary katolickiej i cytowanie biblii, to w bogatych krajach muzułmańskich firmie założonej przez nazistę Ingvara Kamprada nie przeszkadzają nawet najbardziej kontrowersyjne fragmenty Koranu.

Trudno wyobrazić sobie, że IKEA tworzy dla Polaków nową kolekcję mebli, na przykład z okazji Bożego Ciała. Widocznie jako naród i Chrześcijanie, jesteśmy za mało radykalni aby nas szanować tak jak wyznawców Mahometa.

Polski rząd przyzwyczaił Zachód do pomiatania naszym krajem, i takie memy tego efekty.

"Zabijajcie ich wszędzie, gdzie ich znajdziecie (…) Oto sprawiedliwa zapłata niewiernym." (Koran 2, 191) "Mężczyźni stoją nad kobietami (…) I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je!" (Koran, 4, 34) pic.twitter.com/0qwaNLBurF — Mateusz Parys (@parysmat) June 28, 2019

Źródło: Twitter