Radykalna odmiana. Martyna Wojciechowska zrezygnowała z wyczerpujących podróży. Czas na relaks bez stanika [FOTO]

Prawie każdemu Polakowi znużonemu pracą marzą się egzotyczne wakacje gdzieś zagranicą. Okupowanie kurortów przechodzi już powoli do lamusa i nasi rodacy wybierają bardziej aktywne spędzanie urlopów. Co jednak jeśli to aktywne zwiedzanie egzotycznych miejsc jest pracą? Martyna Wojciechowska spędza właśnie swoje pierwsze „zwykłe” wakacje.

Dalekie podróże nie są dla niej żadnym wyzwaniem. Zwiedziła i zjeździła cały świat, czasami w bardzo ekstremalnych warunkach. Jak ktoś taki może spędzać wakacje? Przecież wszyscy inni marzą o wyjeździe gdzieś daleko, a co jeśli dla Ciebie to codzienność?

Z takim pytaniem musiała się zmierzyć podróżniczka Martyna Wojciechowska i po raz pierwszy w życiu postanowiła urządzić sobie standardowe, „zwykłe” wakacje, czyli wypocząć w ładnym kurorcie, popływać w basenie i poopalać się. Bez plecaka i dzikich plemiona za plecami.

” Taka sytuacja🤷‍♀ #extremalne WAKACJE🏖 Bez plecaka i bez spania gdzieś po kątach. Nowe doświadczenie, czyli PEŁEN RELAX🤪 Serio! A jak Wy spędzacie ten czas? M.” – napisała na swoim Instagramie podróżniczka.

„Nie spodziewałam się, że Pani wytrzyma w takich warunkach” – odpisali jej z przekąsem fani.

Po rozciągającym się w tle krajobrazie widać, że miejsce które Wojciechowska wybrała na wakacje to nie sanatorium w Ciechocinku, ale i tak różni się od tych, które zazwyczaj pokazuje w swoich programach.

Źródło: Instagram