Robert Lewandowski pokazał twarz córeczki! Do kogo podobne jest polskie „royal baby”? [FOTO]

Robert i Ania Lewandowscy są traktowani jak polska wersja Księcia Harrego i Meghan Markle. Również ich pociecha budzi tyle samo zainteresowania co mały książę Archie. Nic więc dziwnego, że nowym udostępnionym przez Roberta zdjęciem żyje cały kraj.

Instagram Roberta Lewandowskiego cieszy się dużą popularnością. Głównie dlatego, że kapitan polskiej reprezentacji nie dzieli się na nim jedynie sportowymi faktami ale też relacjami ze swojego prywatnego życia. To prawdziwa gratka dla jego fanów.

Tym razem na nowo udostępnione zdjęcie rzucili się nie tylko fani ale również wszelkiej maści portale plotkarskie. Robert udostępnił bowiem zdjęcie twarzy swojej córki. Fotografia pochodzi z wizyty w hiszpańskim Parku Narodowym w Marbelli.

Dotychczas Robert pokazywał córkę jedynie tyłem, tak aby chronić jej prywatność. Tym razem jednak postanowił podzielić się ze światem wizerunkiem dziewczynki.

Fani od razu zaczęli się zastanawiać do kogo Klara jest podobniejsza; do Roberta czy do Ani?

Źródło: Instagram