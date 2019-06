Schetyna mu tego nie wybaczy. Tusk wskazał kandydata, który ma stanąć w szranki z Andrzejem Dudą

Niesprzyjające sondaże wskazujące na zdecydowane zwycięstwo Andrzeja Dudy w starciu z Donaldem Tuskiem nieco ostudziły zapał tego drugiego w walce o prezydencki fotel. Jak donosi „Super Express”, szef Rady Europejskiej wskazał wskazał swojego kandydata w przyszłorocznych wyborach.

Wg informacji „Super Expressu” Tusk definitywnie porzucił pomysł startu w wyborach prezydenckich. O miano oficjalnego kandydata z ramienia Platformy Obywatelskiej powalczy dwóch kandydatów.

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna mocno forsuje kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. Obecny prezydent Warszawy po niespełna dwóch latach urzędowania miałby zrezygnować ze stanowiska, by rzucić rękawicę Andrzejowi Dudzie.

Tymczasem zupełnie inną wizję ma Donald Tusk. Przewodniczący Rady Europejskiej chce, by z prezydentem Dudą w 2020 roku zawalczyła prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz.

– Trwa walka w naszym obozie, w obozie PO i na jego zapleczu o kandydatów na prezydenta. Tusk nie wierzy w wygraną z Andrzejem Dudą i od jakiegoś czasu politycznie wspiera Aleksandrę Dulkiewicz. A to nie w smak Schetynie, który namaścił Rafała Trzaskowskiego na kandydata na prezydenta – opowiada „Super Expressowi” ważny polityk PO.

Czy rzeczywiście polityczny żółtodziób, jakim niewątpliwie jest popełniająca często szkolne wręcz błędy Dulkiewicz, miałaby szansę w starciu z Andrzejem Dudą? I co na to Polacy, którzy mieliby niezwykle marne pole do wyboru pomiędzy dwoma wiodącymi ugrupowaniami? Znów zaufaliby PO-PiSowi?

