Spektakularne wyburzenie mostu w Genui. Dynamity wysadziły tony żelastwa [VIDEO]

We włoskiej Genui wysadzono w powietrze pozostałości po zawalonym moście Morandiego. Do tragedii doszło w sierpniu 2018 roku, gdy wiadukt nagle runął i tym samym pochłonął dziesiątki ofiar śmiertelnych.

Most Morandiego w Genui był częścią autostrady. Jako przyczynę zawalenia się wiaduktu wskazywano jego zły stan techniczny, w tym korozję lin nośnych oraz zaniedbania w konserwacji. Feralnego dnia zginęły 43 osoby.

Blisko rok po tragedii zdecydowano o wyburzeniu pozostałości po moście. Wysadzono 20 tys. metrów sześciennych materiałów budowlanych. Użyto do tego dynamitu. Całą akcję poprzedziły syreny alarmowe w mieście.

Przed wysadzeniem mostu ewakuowano z pobliskich terenów blisko 3 tysiące mieszkańców. Co ciekawe, nie wszyscy chcieli opuścić swoje mieszkania, więc zostali wyprowadzeni pod eskortą. Ewakuowanej ludności zapewniono noclegi w hotelach, parafiach, ośrodkach sportowych i szkołach.

Obecnie trwa wywóz gruzu powstałego po wybuchu. W tym samym miejscu ma powstać nowy most, który powinien zostać oddany do użytku do końca 2020 roku.