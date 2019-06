Świat na krawędzi III Wojny Światowej! Indie mają nową broń. TO może rozpętać potężny konflikt

„National Interest” pisze, że testy hipersonicznej rakiety, które odbyły się w Indiach to kolejny krok postawiony w kierunku rozpętania potężnego konfliktu nuklearnego. Póki co Indie drażnią jedynie Pakistan ale konflikt w tym regionie może stać się zaczątkiem III Wojny Światowej.

Indie dokonały nieudanych testów broni hipersonicznej umieszczanej na rakiecie nośnej Agni-1. Pomimo tego, że póki co broń testów nie zdała to same takie eksperymenty „National Interest” uważa za prowokowanie konfliktu.

Obecne relacje pomiędzy Indiami i Pakistanem można określić mianem „Zimnej Wojny”.

Stany Zjednoczone są zaniepokojone zdolnością hipersonicznej broni Rosji – przy osiąganej przez nią prędkości nie da się jej przechwycić. Broń testowana przez Indie ma być z założenia szybsza i osiągać nie pięć machów, a dwadzieścia.

W skrócie oznacza to, że broń naddźwiękowa jest w stanie zasypać lotniskowce i bazy lotnicze salwą nieuchwytnych rakiet. Jest więc to broń dzięki której państwo nie będące w posiadaniu broni jądrowej może szybko zniszczyć arsenał nuklearny wroga już przy pierwszym uderzeniu.

Źródło: National Interest