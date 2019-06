Świetna rada dla Legii i reprezentacji? Amerykańska zawodniczka „odkryła”, że nie da się zdobyć mistrzostwa bez kochającego dziwaczniej w drużynie

Stany Zjednoczone awansowały do półfinałów w kobiecych Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej rozgrywanych we Francji. Ich czołowa zawodniczka znów skorzystała z okazji by podzielić się swymi upławami myślowymi i wywołać falę szyderstw.

Fanatycy LGBTZUS niczego nie zostawią w spokoju i przy każdej okazji będą promować swą ideologię. Bohaterką wygranego meczu z Francją, po którym drużyna USA awansował do półfinału była 33-letnia Megan Rapinoe, zdobywca dwóch bramek.

Rapinoe jest lesbijką i znana jest z tego, że nienawidzi prezydenta Trumpa. Pytana, czy po ewentualnym zdobyciu mistrzostwa świata pójdzie z drużyną na wizytę do Białego Domu, tak jak to jest w zwyczaju, Rapinoe odpowiedziała, że nie uda się do „pier…go Białego Domu”.

Po zwycięskim meczu 2:1 z Francją została zapytana co ta wygrana oznacza dla niej w miesiącu dumy kochających inaczej i zmiennopłciowców. Odpowiedziała, iż „nie da się zdobyć mistrzostwa bez homoseksualisty w swojej drużynie”.

– Nigdy wcześniej tego też nie dokonano – mówiła. – Tutaj mamy do czynienia z nauką. Dla mnie w czasie miesiąca dumy, to bardzo miłe być znaną i lesbijką. Jestem motywowana przez ludzi, którzy tak jak ja walczą o te same sprawy.

Jej wypowiedź wywoła falę szyderczych komentatorzy. „Owszem można. Niech się pani Rapinoe tak nie napina – napisał najbardziej znany brytyjski publicysta i gwiazdor telewizji Pierce Morgan. „Umiejętności w futbolu nie są związane z seksualnością”.

Tuż po meczu pisał o niej, iż ma niezwykłe „napuchnięte” ego. „Pani Rapinoe na pewno kocha samą siebie. Nie mogę się doczekać aż nasze Lwice (angielska drużyna kobiet, z którą USA zagrają w półfinale – przyp. red.) nadgryzą jej nadęte ego”.

Stany Zjednoczone bronią tytułu mistrza świata i są faworytem turnieju. W ostatnich 43 meczach zanotowały 1 porażkę. W turniejach mistrzostw świata odniosły 10 kolejnych zwycięstw z rzędu.

Prezydent Trump, który spodziewa się, że może przyjmować drużynę mistrzyń stwierdził, wcześniej że Rapinoe nie okazuje szacunku swojemu krajowi. Chodziło nie tylko o jej wypowiedź o „pier..m Białym Domu” ale i o postawę w czasie odgrywania przed meczami hymnu Stanów Zjednoczonych.

„Megan (Rapinoe – przyp. red.) nigdy nie powinna okazywać braku szacunku naszemu Krajowi Białemu Domowi, Naszej Fladze zwłaszcza, że tyle zrobiono dla niej i drużyny. Bądźcie dumni z Flagi, którą nosicie. USA radzą sobie wspaniale”. – napisał na Twitterze.

