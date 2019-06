To był naprawdę dziwny moment. Premier Kanady Justin Trudeau znów upokorzony na oczach świata [WIDEO]

Lekceważony na całym świecie premier Kanady przeżył kolejne upokorzenie. Tym razem na szczycie G20 ze strony prezydenta Brazylii, który nie chciał mu podać ręki.

Justin Trudeau siedział pomiędzy chińskim prezydentem Xi Jinpingiem, a brazylijskim prezydentem Jairem Bolsonaro.

Z powodu napięć między Kanadą a Chinami premier Kanady nie spieszył się, by nawiązać kontaktu z Xi i szybko odwrócił się od niego.

Potem rozejrzał się całkowicie zagubiony i postanowił zwrócić do siedzącego obok niego prezydenta Brazylii Bolsonaro. Trudeau klepnął go i chciał podać mu rękę, gdy przywódca Brazylii zlekceważył go, odwrócił się od niego i przywitał się z kimś innym.

Trudeau upokorzony i zdezorientowany musiał odczekać chwilę zanim prezydent Bolsonaro uścisnął także jego dłoń.

Nagranie pokazujące całą scenę cieszy się ogromnym powodzeniem w Kanadzie. Kraj wkracza w gorący sezon polityczny. W październiku odbędą się wybory do parlamentu Kanady.

Premier Trudeau jest powszechnie krytykowany za swa niekompetencję i za to, iż nie zajmuje się praktycznie niczym innym jak tylko promowaniem swej lewackiej agendy. Jest też powszechnie lekceważony na świecie i traktowany jak zwykły pajac.

Konserwatyści, którzy ostatnio odzyskali władzę w Alberta wykorzystają z pewnością nagranie z Osaki w swej kampanii wyborczej pokazując jak nisko upadł prestiż Kanady na świecie pod rządami Trudeau.

Justin Trudeau looks completely out of his element next to Bolsonaro and Xi Jinping. pic.twitter.com/6akcTA6Ifc

— Ian Miles Cheong (@stillgray) June 29, 2019