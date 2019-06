Trump z Putinem jak starzy przyjaciele. Udany żart prezydenta USA [VIDEO]

Podczas szczytu G20 w Osace Donald Trump i Władimir Putin wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Atmosfera była wręcz przyjacielska.

Podczas konferencji jeden z dziennikarzy zadał pytanie ws. ingerencji Rosji w wybory w USA. Reakcja Donalda Trumpa przerosła zapewne oczekiwania przedstawiciela amerykańskich mediów.

Dziennikarz zapytał Trumpa, czy zamierza ostrzec Putina przed mieszaniem się w wybory prezydenckie w USA.

– Czy zmiarza Pan powiedzieć prezydentowi Putinowi, żeby nie mieszął się w wybory? – zapytał dziennikarz.

Trum odparł, że „oczywiście”, po czym zwrócił się do siedzącego obok prezydenta Rosji.

– Nie mieszaj się w wybory – powiedział do Putina. Putin przyjął to z uśmiechem.

"Don't meddle in the election, please." President Trump jokes with Putin at the G20 summit https://t.co/YAsDGWZRLE pic.twitter.com/NbHNSMFoUE

— TIME (@TIME) June 28, 2019