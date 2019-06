Wielka Brytania o krok od legalizacji eutanazji? Brytyjski poseł chce wprowadzić „wspomagane umieranie”

Na wtorek w brytyjskiej Izbie Gmin zaplanowano debatę na temat „wspomaganego umierania”. Poseł Nick Boles dąży do inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Jak podkreślają pro-liferzy, jest to część kampanii zmierzającej do legalizacji eutanazji.

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dzieci Nienarodzonych (SPUC) podkreśla, że w Wielkiej Brytanii wywierana jest presja, co ma doprowadzić do legalizacji wspomaganego samobójstwa, nazywanego „wspomaganym umieraniem”. Zamiast oferować poważnie chorym wsparcie, leczenie i rehabilitację, dąży się do tego, żeby można było im podać śmiercionośny zastrzyk.

Debata zainicjowana przez Bolesa jest częścią szerzej zakrojonej akcji na rzecz legalizacji zabijania na życzenie. Wiceszef SPUC John Deighan stwierdził, że choć formalnie dotyczy ona obecnie obowiązującego ustawodawstwa, nie można jej bagatelizować. – Ten wniosek jest częścią skoordynowanej kampanii legalizacji samobójstwa wspomaganego – ocenił.

Jak dodał, Boles wcale nie ukrywa, że jego akcja doprowadzi do inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. – W ciągu ostatnich kilku dni obserwowaliśmy również ruchy na rzecz porzucenia przez środowiska medyczne ich historycznego sprzeciwu wobec lekarzy pomagających pacjentom zakończyć życie – podkreślił Deighan.

– Obowiązujące dziś prawo chroni każdego obywatela, zwłaszcza osoby starsze, chore i niepełnosprawne. Oferowanie ludziom wyboru zakończenia życia stwarza wobec nich niedopuszczalną presję. Można to zaobserwować tam, gdzie jest to legalne – na przykład w stanie Waszyngton. 56 procent osób spośród zabitych poprzez „wspomagane umieranie” twierdziło, że powodem decyzji była presja ze strony rodziny, przyjaciół i opiekunów – zwrócił uwagę pro-lifer.

SPUC zaapelowało do swoich członków, by zachęcali parlamentarzystów do angażowania się na rzecz obrony życia – aby wypowiadali się w trakcie wtorkowej debaty i jeśli rzeczywiście inicjatywa ustawodawcza ws. „wspomaganego zabijania” dojdzie do skutku, żeby głosowali przeciwko niej.

Cztery lata temu w brytyjskim parlamencie pojawiła się ostatnia inicjatywa ustawodawcza na rzecz eutanazji. Została odrzucona stosunkiem głosów 118 do 330.

